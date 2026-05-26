Шэрон Осборн призналась, что ее поразил ИИ-аватар Оззи Осборна

Фото: @ozzyosbourne


Вдова рок-музыканта Оззи Осборна, Шэрон Осборн, призналась, что ее поразил цифровой аватар покойного супруга. Об этом написала Би-би-си.

Шэрон заявила, что ИИ-копия Оззи получилась очень реалистичной. «Видно каждую пору на его лице, пробивающуюся бороду — все настолько детализировано», — поделилась она.

По мнению Осборн, ИИ-аватар способен выступать на концертах, сниматься в рекламе и кино, общаться с поклонниками, фотографироваться с ними и отвечать на любые вопросы. «Это будет блестяще», — пообещала она.

Сын ушедшего артиста Джек Осборн ранее говорил, что обсуждал идею ИИ-двойника с самим Оззи. По словам Джека, его отец был бы не против проекта, ведь он выполнен со вкусом.

Увидеть аватар можно будет в конце лета. Сперва он появится в Бирмингеме, родном городе Осборна, а затем поедет в тур по всей Великобритании и США. 

Над виртуальной версией музыканта работает компания Hyperreal. Она представит полноразмерное голографическое устройство с искусственным интеллектом, которое способно вести разговор с пользователями в реальном времени.

Это уже не первый подобный проект Hyperreal. Ранее компания создала ИИ-аватара автора комиксов Стэна Ли для выставки Los Angeles Comic Con, где посетители могли пообщаться с одним из создателей вселенной Marvel.

