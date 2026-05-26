Умер японский режиссер Есихиро Нисимура, автор «Азбуки смерти» и «Токийской полиции крови»

Афиша Daily
Фото: Robert Marquardt/Getty Images

Умер японский кинорежиссер Есихиро Нисимура, известный по фильмам «Токийская полиция крови» и «Азбука смерти». Об этом сообщил Variety.

Кинематографисту было 59 лет. Он скончался 25 мая в Токио после почти двухнедельной госпитализации. Причиной ее стала болезнь печени.

Нисимура был известен как создатель культовых фильмов в жанре ультранасильственного хоррора. Он начал карьеру в 2000-х. Первым крупным успехом стала «Токийская полиция крови» 2008 года, показанная на многих фестивалях.

После нее Нисимура снял такие ленты, как «Вампирша против Франкенштейнш», «Хеллдрайвер», «Война ниндзя Торакагэ», «Добро пожаловать в Японию» и «Токийский дракон-шеф».

Режиссер основал также компанию Nishimura Eizo Co., Ltd, занимающуюся производством и спецэффектами. Нисимура работал над такими громкими проектами, как «Годзилла: Возрождение» 2016 года.

Нисимура рассказывал, что влюбился в кинематограф после просмотра «Звездных войн» Джорджа Лукаса. 
 

