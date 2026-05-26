Сэм Уортингтон и Джек Куэйд снимутся в вестерне «Кровь на мысе»

Сценарист «Льда» и «Буратино» Андрей Золотарев работает над фильмом по «Острову сокровищ»
В Китае казнили продюсера сериала «Задача трех тел»
В Москве начали продавать билеты на четыре новых речных прогулочных маршрута
На Московской верфи спустили на воду первые четыре судна
В Греции на аукцион выставили остров. Он стоит как квартира в Москве
Хью Джекман рассказывает об истории известного разбойника в проморолике «Смерти Робин Гуда»
Австралиец преодолел марафон, буксируя за собой автомобиль, за рекордное время
Вышел финальный трейлер «Истории игрушек-5». Премьера — 19 июня
Сергей Лазарев приехал на последний звонок к школьникам, которые позвали его через соцсети
Шэрон Осборн призналась, что ее поразил ИИ-аватар Оззи Осборна
Начались съемки «Щелкунчика» с Марком Эйдельштейном
Кошки могут помочь в разработке новых методов лечения рака у людей
Энн Хэтэуэй призналась, что несколько лет назад чуть не ослепла на левый глаз из-за ранней катаракты
Власти Дании отбуксируют тушу кита Тимми в море из страха, что она взорвется
Loewe создаст гардероб для мужской и женской сборной Испании по футболу
В кино женщин старше 60 меньше, чем говорящих животных и актеров по имени Крис
Что слушают выпускники: аналитики назвали самые популярные треки
«Девятый вал» Айвазовского впервые отправят на реставрацию
На Новом Арбате закрылся ресторан Yoko Аркадия Новикова
«Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде посетили более 10 тыс. гостей
Милли Бобби Браун и Луис Партридж на парных постерах «Энолы Холмс-3»
«Новокузнецкую», «Рижскую» и «Проспект Мира» 27 мая закроют на вход или выход в утренние часы
Россияне назвали самых нишевых героев русской классики
В Японии полицейский сообщил о бомбе в ресторане, чтобы не идти на свою прощальную вечеринку
Глеб Калюжный из «Вампиров средней полосы» вернулся из армии
В Китае впервые число пожилых людей превысило количество детей
Умер саксофонист Сонни Роллинз — один из главных джазовых музыкантов XX века
Сценарий «Паддингтона-4» напишет Армандо Ианнуччи

Сэм Уортингтон и Джек Куэйд снимутся в вестерне «Кровь на мысе»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Warner Bros.

Звезда «Аватара» Сэм Уортингтон и Джек Куэйд из «Голодных игр» снимутся в вестерне «Кровь на мысе» («Blood on the Promontory»). Об этом сообщил Deadline.

Фильм поставит режиссер Рэй Мендоса, известный по военному триллеру «Уорфер». Он расскажет историю о пяти заключенных, которые после ограбления поезда пытаются сбежать. Им приходится преодолевать горы, будучи прикованными друг к другу.

Сценарий картины написал Эван Купер. В актерский состав вошли Джейден Мартелл, Джай Кортни и ЛаМоника Гарретт. Какие роли исполнят артисты, пока не разглашается.

Продюсерами проекта стали Нина Янг Бонджови, Пол Хадад, Гленн Клекзовски и Марк Гийяр. Исполнительным продюсером выступит Дэнни Пейкофф. Производством займется Big Newport Studios. Продажи возьмет на себя WME Independent.

Точная дата премьеры пока не объявлена. Съемки, как пишут СМИ, стартуют в ближайшее время.

Расскажите друзьям