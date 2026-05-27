У «М.Видео» появится собственная сеть ПВЗ

Генеральный директор «М.Видео» Владислав Бакальчук в своем телеграм-канале объявил о запуске партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) компании.



«Теперь любой предприниматель может начать выдавать товары „М.Видео“. На старте достаточно помещения от 20 квадратов, а всю базовую инфраструктуру, брендирование и программное обеспечение мы берем на себя», — написал Бакальчук.



По его словам, для компании это «часть огромной трансформации». Она будет сопровождаться ростом сети логистики, сервисов, ПВЗ и партнеров.



Недавно Минцифры предло­жило обязать мар­кет­плейсы откры­вать ПВЗ в отделе­ниях «Почты России» либо доставлять товары напрямую туда. Ведомство считает, что это поможет укрепить финансовую устойчивость организации.

