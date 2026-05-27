Bad Bunny озвучит пиццу в солнечных очках в «Истории игрушек-5»

Певец Bad Bunny присоединился к актерскому составу «Истории игрушек-5». Он подарит голос Пицце в солнечных очках, сообщила студия Pixar в соцсетях.
Компания опубликовала короткий видеоролик с персонажем. Его подписали: «¡Vamos!» — «Вперед!».
В феврале «Debí Tirar Más Fotos» Bad Bunny получил «Грэмми» как лучший альбом года. Он стал первой пластинкой полностью на испанском, победившей в этой категории. Затем исполнитель выступил в перерыве 60-го Супербоула — тоже впервые на испанском языке. Сцена была оформлена как миниатюрный Пуэрто-Рико с каситой, парикмахерской и полем сахарного тростника. На ней появились Леди Гага, Рики Мартин, Карди Би, Джессика Альба и Педро Паскаль.
Премьера «Истории игрушек-5» назначена на 19 июня. Новый фильм, по словам режиссера Эндрю Стэнтона, посвящен «осознанию экзистенциальной проблемы: никто больше по-настоящему не играет в игрушки».
Уже знакомые герои — Вуди, Базз, Джесси и другие — столкнутся с планшетом по имени Лилипад. Ее роль исполнила актриса Грета Ли («Прошлые жизни»). К актерскому составу также присоединился телеведущий Конан О’Брайен, который озвучил Умницу — интерактивную игрушку для приучения детей к горшку. Вчера вышел финальный трейлер.