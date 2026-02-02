Первая победа The Cure и рекорд Кендрика Ламара: стали известны лауреаты «Грэмми»

Премьер-министр Армении выступил со своей музыкальной группой
«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на премии Лондонского кружка кинокритиков
Сэм Рэйми хотел бы снять «Человека-паука 4» с Тоби Магуайром, но сейчас это маловероятно
HBO Max переносит выпуск новых эпизодов сериалов из‑за Супербоула
Посмотрите полноценный трейлер сиквела «Дьявол носит Prada 2»
У Робби и Элорди были «алтари» с образами друг друга в гримерных на съемках «Грозового перевала»
Появился первый постер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Витамин A стал самым доступным по цене в России в январе
В России изменились правила возврата некоторых товаров
Китайцы пытаются добыть золото из сим-карт из‑за вирусного видео
Вторая женщина заявила, что Эпштейн отправлял ее к принцу Эндрю для секса
Менее половины опрошенных россиян убирают за собаками на улице
Документалка «Мелания» провалилась у критиков, но получила подозрительно высокие оценки от зрителей
В Москве запустили школу бариста для пожилых горожан
Появилась соцсеть для ИИ-агентов. Боты начали обсуждать там людей и придумали свою религию
Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
Названы лучшие города для запуска стартапов
Джеймс Ван снимет следующую часть «Пилы»
Метеостанция в Красноярском крае стала самым холодным местом на Земле
ЗАГС Москвы назвал самые популярные имена детей, родившихся в январе 2026 года
Дополнительные визовые центры Японии откроются в Москве и Петербурге 12 февраля
Продюсеры ищут идею для второго сезона хоррор-хита HBO «Добро пожаловать в Дерри»
Хейли Уильямс из Paramore представила новую группу Power Snatch
Сериал HBO «Гарри Поттер» выйдет в начале 2027 года
Комедийный сериал HBO «Это Флорида, чувак» продлили на третий сезон
Аластер Дункан, Дэнни Вудберн и Джефф Гулка пополнили каст экранизации God of War
Главные награды «Сандэнса-2026» получила драма «Жозефина» с Ченнингом Татумом и Джеммой Чан
Глава Disney Боб Айгер может покинуть пост до конца 2026 года

Первая победа The Cure и рекорд Кендрика Ламара: стали известны лауреаты «Грэмми»

Фото: Kevin Winter/Getty Images

1 февраля в США состоялась церемония вручения «Грэмми». Триумфатором премии стал Кендрик Ламар, получивший пять наград.

Рэпер, лидировавший с девятью номинациями, взял главный приз «Запись года» за трек «Luther» (совместно с SZA) и победил во всех четырех рэп-категориях, включая «Лучший рэп-альбом» за «GNX». Таким образом он побил рекорд Jay-Z и стал самым титулованным рэпером в истории «Грэмми».

Bad Bunny получил «Альбом года» за «DeBÍ TiRAR MáS FOToS», Билли Айлиш одержала победу в категории «Песня года» за «Wildflower», а премию «Лучший новый исполнитель» завоевала британская певица Оливия Дин.

Группа The Cure получила первую в своей карьере премию «Грэмми» за альбом «Songs Of A Lost World» в категории «Лучший альтернативный музыкальный альбом» и награду в номинации «Лучшее альтернативное музыкальное исполнение» за песню «Alone».

Полный список победителей «Грэмми»

  • Альбом года — Bad Bunny, «DeBÍ TiRAR MáS FOToS»
  • Запись года — Кендрик Ламар и SZA, «Luther»
  • Песня года — Билли Айлиш, «Wildflower»
  • Лучший новый исполнитель — Оливия Дин
  • Лучший поп-альбом — Леди Гага, «Mayhem»
  • Лучший рэп-альбом — Кендрик Ламар, «GNX»
  • Лучший альтернативный альбом — The Cure, «Songs Of A Lost World»
  • Лучший рок-альбом — Turnstile, «Never Enough»
  • Лучший R&B-альбом — Leon Thomas, «Mutt»
  • Лучший кантри-альбом — Jelly Roll, «Beautifully Broken» (современный); Zach Top, «Ain’t In It For My Health» (традиционный)
  • Лучший латиноамериканский альбом (Música Urbana) — Bad Bunny, «DeBÍ TiRAR MáS FOToS»
  • Лучший джаз-альбом — Samara Joy, «Portrait»
  • Лучший альбом саундтрек — Ludwig Göransson, «Sinners»
  • Лучший комедийный альбом — Nate Bargatze, «Your Friend, Nate Bargatze»
Расскажите друзьям