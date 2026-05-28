Наследники Флеминга запретили упоминать автомобили Aston Martin в новых книгах об агенте 007

Пол Окенфолд выступит в России с мини-туром
В Москве начались съемки фильма «Незнайка». В нем Кологривый играет Смекайло
«Бионические» небоскребы построят в Москве у «Войковской»
Уполномоченная по правам детей Москвы предложила снизить возраст трудоустройства с 14 до 12 лет
Оскар Айзек и Аль Пачино в трейлере криминальной драмы «Кодекс Данте»
«Чемпионат» и «Сварщица Екатерина» выпустили кофейные наборы к ЧМ-2026
В России запретили использовать пиротехнику в лесах после схода снега
Россиян ждет самое длинное рабочее лето за последние три года
Помощника Мэттью Перри приговорили к 41 месяцу тюрьмы по делу о смерти актера
Юрий Колокольников и Юлия Пересильд в тизере мистического сериала «Тайный город»
Стэна Ли воскресят с помощью ИИ
Okko расширит географию летних кинотеатров
Опрос: каждый третий россиянин носит украшения от бывших
В «Лужниках» пройдут тренировки по растяжке с Валерией и Юлианной Карауловой
Саундтрек пятого сезона «Очень странных дел» выпустят на виниле
Мориарти из вселенной Шерлока Холмса получит собственный сериал
Солист «Бонд с кнопкой», блогер Тимур Далгатов и актриса Мила Ершова — победители Forbes «30 до 30»
В Красноярске пройдет фестиваль медиаарта и электронной музыки «Ре:Скан»
Оливия Родриго ответила на критику бэби-долл-платья
В 2026 году число отмененных авиарейсов в России выросло в четыре раза
«Детские деревни SOS» запустили кампанию ко Дню защиты детей
В Москве установят более 20 тыс. уменьшенных дорожных знаков
Российский космонавт сообщил маме, что «надел шапку» перед выходом в открытый космос
Сотрудника Google обвинили в использовании внутренних данных компании для ставок на Polymarket
99-летняя американка стала самым пожилым человеком, совершившим краудсерфинг
Минтранс предложил ввести постоплату парковок
Скелет тираннозавра выставят на аукцион Sotheby’s за 20–30 млн долларов
Айла Фишер и Анна Фэрис проводят безумные выходные в трейлере комедии «Спа-уик-энд»

Наследники Флеминга запретили упоминать автомобили Aston Martin в новых книгах об агенте 007

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Alexandru Ivanov/Unsplash

Наследники английского писателя Яна Флеминга, создавшего персонаж Джеймса Бонда, запретили упоминать автомобиль марки Aston Martin в новых книгах о нем. Об этом сообщила газета The Times.

Как утверждает The Times, запрет ввели, чтобы «не расстраивать» Amazon. Компания получила полный творческий контроль над кинофраншизой о Джеймсе Бонде в 2025 году. По данным The Times, теперь съемки хотят продолжать, опираясь на книги, а не на предыдущие адаптации. 

Издание отмечает, что ранее в фильмах о Бонде машины марки Aston Martin появлялись неоднократно. Главный герой фильмов управлял Aston Martin в картинах «Голдфингер» (1964), «Искры из глаз» (! 987) и «Казино „Рояль“» (2006). При этом книгах агент 007 управляет Bentley.

По словам британского писателя Васима Хана, одного из авторов новых книг бондианы, наследники попросили его не использовать автомобиль Aston Martin, поэтому он «персадил» Бонда на Caterham. «Не могу включить в эту серию ничего, что есть только в фильмах и отсутствует в книгах», — сказал Хан.

С аналогичной просьбой столкнулась шотландская писательница Ким Шервуд, которая стала первой женщиной-автором произведений бондианы. Ей пришлось использовать в книге машину марки Alpine.

Следующий фильм о Джеймсе Бонде выйдет не раньше 2028 года. Режиссером фильма выступит Дени Вильнев. Недавно стало известно, что Том Фрэнсис из сериала «Ты» стал одним из претендентов на главную роль.

Расскажите друзьям