Российский космонавт сообщил маме, что «надел шапку» перед выходом в открытый космос

Кадр: Роскосмос

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос показал на камеру лист бумаги с надписью «Мама, я надел шапку». Это заметили во время трансляции «Роскосмоса», пишет РИА «Новости».

Кудь-Сверчков вышел в открытый космос в 17.17 по московскому времени 27 мая вместе с другим российским космонавтом Сергеем Микаевым. Это первый выход  россиян в этом году, а также второй в карьере Кудь-Сверчкова и первый у Микаева. Они вернулись на МКС спустя 6 часов и 6 минут.

Космонавты разместили на модуле «Звезда» аппаратуру эксперимента «Солнце-Терагерц» для изучения солнечных вспышек. После этого они переместились на модуль «Наука», где работали с оборудованием эксперимента «Экран-М» по выращиванию полупроводниковых кристаллов. Затем они сняли и забрали контейнер эксперимента «Биориск». Внутри него бактерии, семена и цисты (защитные оболочки) ракообразных, которые пробыли в открытом космосе почти пять лет. 

Недавно стало известно, что в России начались съемки фильма «Чайка» о полете Валентины Терешковой в космос. Режиссером выступает Антон Мегердичев. Главную роль в картине исполнит Леонела Мантурова.

