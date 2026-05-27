Павильон новой станции метро «Строгино» оформят в виде сот

Стало известно, как в Москве будет выглядеть новая станция «Строгино». Концепты опубликовали в телеграм-канале мэра города Сергея Собянина.
«Главная особенность [павильона] — многоугольные „соты“. Они создадут ощущение легкости и динамики, сочетая хаотичность и упорядоченность форм», — говорится в сообщении.
Входные зоны и внутренние части павильона тоже оформят сотами. Облицовку сделают из натурального камня. У главного фасада будут витражи. Полы, ступени и цоколь покроют светлым гранитом.
1/2
© Иллюстрация: @mos_sobyanin
2/2
© @mos_sobyanin
У новой станции будут выходы на Строгинском бульваре и два вестибюля — наземный и подземный с пересадкой на одноименную станцию Арбатско-Покровской ветки. Строительство завершат в 2027 году.