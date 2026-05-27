Актеры «Ленкома» в костюмах из «Великого комбинатора» проедут по Москве на ретроавтомобилях

Фото: «Ленком Марка Захарова»

28 мая «Ленком Марка Захарова» проведет уникальный «Ретропроезд» по Москве с героями будущей премьеры спектакля Владимира Панкова «Великий комбинатор». Профессиональная труппа проедет по улицам столицы на винтажных автомобилях в компании музыкантов. Артисты предстанут в узнаваемых образах: Антон Шагин — Бендер, Иван Агапов — Паниковский, Сергей Ююкин — Балаганов, Сергей Пиотровский — Козлевич, а Максим Аверин и Павел Капитонов — Корейко.

«Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму!» — крылатая фраза из романа «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. По сюжету Остап Бендер и его спутники используют настоящий автомобильный пробег для конспирации и передвижения по стране на самодельном автомобиле «Антилопа Гну».

Старт автопробега назначен на 28 мая, в 11.30, у здания «Ленкома Марка Захарова» (Малая Дмитровка, 6). Колонна пройдет по следующему маршруту: Успенский переулок — сад «Эрмитаж» — Каретный Ряд — Страстной бульвар. Сбор гостей — в 11.00. Автомобили для пробега предоставят Вадим Задорожный и Музей техники Вадима Задорожного, Музей гаража особого назначения ФСО России и частный коллекционер Алексей Прупес.

