Новый анимационный сериал о приключениях Манюни и ее друзей выйдет в Okko 1 июня

CD Projekt анонсировала новое дополнение для «Ведьмака-3»
В Петербурге волонтеры перенесли через автомобильную дорогу 27 289 жаб и лягушек
«Яндекс» запустил комбинированный формат доставки с помощью робота и курьера
Глава Минобрнауки допустил исчезновение дипломных работ из-за ИИ
«Яндекс Go» запустил аренду прогулочных катеров в Петербурге
OpenAI инвестирует 250 миллионов долларов в исследование влияния ИИ на экономику
Бассейны под открытым небом начнут работать в Москве 1 июня
Павильон новой станции метро «Строгино» оформят в виде сот
«Литфонд» выставит на торги серебро фабрики Губкина и работы художника Бориса Свешникова
Актеры «Ленкома» в костюмах из «Великого комбинатора» проедут по Москве на ретроавтомобилях
Продюсер «Паранормального явления» создаст гибридный хоррор с использованием ИИ
Эмили Блант и Джош О’Коннор в трейлере «Дня разоблачения» — фильма об НЛО
Роберт Паттинсон в первом тизере-трейлере фильма «Primetime»
Умер актер Пьер Дени из «Эмили в Париже»
Фестиваль Signal Factory объявил полный лайнап
4-й сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» находится в разработке
Милли Бобби Браун в роли сестры Шерлока Холмса в первом трейлере «Энолы Холмс-3»
30 мая в «Художественном» пройдет премьера фильма «Убить Билла: кровавое дело целиком»
Появилась информация о первой волне исполнителей «Пари Фест»
Сценарист «Симпсонов», предсказавший президентство Трампа, решил участвовать в выборах в США
«Самурай и пленник» Киеси Куросавы выйдет в России 30 июля
Корейский мессенджер KakaoTalk подал заявку на регистрацию бренда в России
Оперная певица видит призрака в трейлере «Дивы» — нового фильма Анны Меликян
30 мая из-за «Зеленого марафона» в Москве перекроют движение на нескольких набережных и улицах
Опрос: почти 70% россиян считают актуальными проблемы дискриминации и насилия в отношении женщин
У «М.Видео» появится собственная сеть ПВЗ
Режиссер «До встречи с тобой» снимет фильм по роману Ребекки Яррос
Эмили Блант — о задумке фильма «День разоблачения» в новом тизере

Новый анимационный сериал о приключениях Манюни и ее друзей выйдет в Okko 1 июня

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Okko

1 июня в Okko стартует новый мультсериал «Манюня» по мотивам бестселлера Наринэ Абгарян. Режиссером анимации нового проекта стал Виктор Лакисов, знакомый зрителям по работе над полнометражными фильмами про домовенка Кузю.

«Манюня» — первый детский оригинальный сериал Okko, ставший для юных пользователей онлайн-кинотеатра популярной франшизой. Теперь герои из вселенной Манюни превратились в яркие мультяшные персонажи и наполнили историю новыми невероятными приключениями. 

Видео: Okko

События мультсериала вновь перенесут зрителей в небольшой армянский городок конца 70-х годов прошлого века. Здесь лучшие подружки Манюня и Наринэ живут веселой, беззаботной и полной приключений жизнью. За девочками присматривают строгая, но добрая Ба, папа Миша и родители Наринэ. Однако это у них не всегда хорошо получается, поэтому девочки регулярно попадают в самые разные истории.

В мультсериале к компании присоединяется известная всем Каринка по прозвищу Метеор и местный мальчишка Рубик. С такими компаньонами истории становятся максимально непредсказуемыми, и обычные детские шалости все чаще превращаются в поучительные уроки. Но главные герои нового мультсериала продолжают радоваться детству и всегда держатся вместе.

Над мультсериалом работали актрисы Екатерина Темнова (Манюня), Карина Каграманян (Наринэ), Карина Мнацаканян (Каринка), Нонна Гришаева (Роза Иосифовна) и другие. Сценарий написали Гайк Асатрян, Нара Акобян и автор рассказов про Манюню и ее друзей Наринэ Абгарян. Исполнительным продюсером сериала выступил Илья Шувалов, а спродюсировали новый анимационный проект Сарик и Гевонд Андреасяны, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. 

Расскажите друзьям