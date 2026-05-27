Опрос: почти 70% россиян считают актуальными проблемы дискриминации и насилия в отношении женщин

69% россиян считают актуальными проблемы, связанные с давлением на женщин, дискриминацией и насилием. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование центра Russian Field.
Противоположного мнения придерживаются 25% участников исследования. По данным исследователей, чаще всего скептически к этой проблематике относятся мужчины 45–49 лет с высшим образованием и стабильным доходом.
Среди женщин названные проблемы считают важными 80% опрошенных, среди мужчин с этим согласились 56% респондентов. Исследование также показало различия между возрастными группами. Среди россиян от 18 до 29 лет важность темы отметили 79% участников опроса, тогда как среди людей старше 45 лет — 67%.
Опрос проводился с 13 по 20 мая 2026 года по запросу депутата Ксении Горячевой в рамках проекта «Манифест женщин России» партии «Новые люди». В исследовании приняли участие 1605 человек.