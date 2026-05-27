Jay Sean даст два концерта в Москве с хитами нулевых

Британский R’n’B-исполнитель Jay Sean выступит в Москве 17 и 18 декабря 2026 года.
Концерты пройдут в КЗ «Москва» и станут возвращением артиста в российскую столицу после многолетнего перерыва. Стоимость билетов на танцпол — 5000 рублей.
В программу войдут хиты конца 2000-х, среди которых «Down», «Ride It», «Do You Remember», «Tonight» и другие треки. Организаторы обещают живой звук и сет без разогрева.
Jay Sean прославился в конце 2000-х благодаря сочетанию R’n’B, урбан-попа и танцевальной электроники. Его сингл «Down» в 2009 году возглавил американский чарт Billboard Hot 100, сделав музыканта первым южноазиатским артистом, добившимся такого результата.