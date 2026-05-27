«Ниндзя-воин» станет олимпийским видом спорта

Телеформат «Ниндзя-воин» официально станет частью Олимпийских игр. Об этом сообщает Variety.
Японская компания Tokyo Broadcasting System Television, создавшая оригинальное шоу, заключила соглашение с Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) о включении элементов проекта в новую дисциплину современного пятиборья.
Обновленный формат дебютирует на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Решение о включении полосы препятствий Международный олимпийский комитет утвердил еще в 2023 году. После Олимпиады в Париже конный спорт в современном пятиборье официально заменили полосой препятствий.
В рамках сотрудничества UIPM получил права на использование элементов оригинальной франшизы, включая дизайн некоторых препятствий и отдельные концепции соревнований.
Формат «Ниндзя-воин» впервые вышел на японском телевидении в 1997 году и быстро стал мировым хитом. Сегодня различные версии шоу выходят более чем в 160 странах, а американская адаптация «American Ninja Warrior» в этом году запускает уже 18-й сезон.