В Индии снимут сериал об убийстве школьника в Гуруграме

В основу проекта ляжет расследование убийства семилетнего мальчика по имени Принс, которого в сентябре 2017 года нашли мертвым в туалете элитной школы в городе Гуруграм. Сначала полиция задержала водителя школьного автобуса, но позже Центральное бюро расследований Индии арестовало другого ученика школы. По версии следствия, подросток совершил преступление, чтобы добиться переноса экзаменов и отмены родительского собрания.