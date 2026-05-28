«Детские деревни SOS» запустили кампанию ко Дню защиты детей

Фото: Artem Kniaz/Unsplash

Благотворительная организация «Детские деревни SOS» объявила о запуске социальной кампании «Защитим детей любовью», приуроченной к 1 июня. Проект посвящен поддержке детей-сирот, детей без попечения родителей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

В центре кампании — тема эмоциональной связи между родителями и детьми. Организация подготовила серию карточек с жизненными ситуациями, которые помогают разобраться, как реагировать на детские эмоции, конфликты и сложное поведение.

Пользователям также предлагают пройти тест о детско-родительских отношениях и получить рекомендации экспертов. Как отметила директор департамента фандрайзинга и коммуникаций «Детские деревни SOS» Екатерина Крупинина, любовь — это не абстрактное чувство, а ежедневные действия и поддержка, которые помогают ребенку чувствовать опору и безопасность.

Кампания стала продолжением проекта «Крылья любви», посвященного теме сиротства и важности семейной среды. По данным организации, шесть из десяти детей, живущих в интернатах, имеют живых родителей, но оказываются в учреждениях из‑за тяжелой ситуации в семье.

