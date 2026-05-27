OpenAI инвестирует 250 миллионов долларов в исследование влияния ИИ на экономику

Некоммерческая организация OpenAI Foundation направит 250 млн долларов на исследование влияния искусственного интеллекта на экономику. Об этом стало известно из публикации на сайте фонда.
По словам организации, работа будет направлена на дальнейшее построение безопасного экономического будущего. Она должна прояснить неопределенность относительно того, как ИИ изменит мир.
Поскольку изменения происходят очень быстро, цена ошибок во взаимодействии с ИИ огромна, считают в фонде. Чтобы предотвратить их, необходимо знать, каким окажется будущее, подчеркнули представители OpenAI.
Деньги компании пойдут на создание инфраструктуры измерения и прогнозирования, на обеспечение ресурсами сотрудников, занятых анализом, и на поддержку новых подходов к организации экономической деятельности в эпоху ИИ.
«Многие современные подходы к изучению экономического воздействия ИИ сосредоточены на том, какие задачи могут быть автоматизированы. Это полезно, но неполно. Экономические последствия ИИ будут зависеть от того, как задачи будут соотноситься с рабочими местами», — заявили в OpenAI.
Исследователи изучат, как ИИ отразится на реалиях разных стран. Они будут учитывать специфическую региональную инфраструктуру и попытаются адаптировать ИИ, чтобы тот был полезным для каждой страны.