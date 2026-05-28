Оливия Родриго ответила на критику бэби-долл платья

99-летняя американка стала самым пожилым человеком, совершившим краудсерфинг
«Детские деревни SOS» запустили кампанию ко Дню защиты детей
В Москве установят более 20 тыс. уменьшенных дорожных знаков
Российский космонавт сообщил маме, что «надел шапку» перед выходом в открытый космос
Сотрудника Google обвинили в использовании внутренних данных компании для ставок на Polymarket
Минтранс предложил ввести постоплату парковок
Скелет тираннозавра выставят на аукцион Sotheby’s за 20–30 млн долларов
Айла Фишер и Анна Фэрис проводят безумные выходные в трейлере комедии «Спа-уик-энд»
Во Франции снимут документальный сериал об ограблении Лувра
Киану Ривз выступил в поддержку режиссера «47 ронинов», похитившего 11 миллионов долларов у Netflix
В Петербурге волонтеры перенесли через автомобильную дорогу 27 289 жаб и лягушек
Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется в хорроре «Фиона»
«Яндекс» запустил комбинированный формат доставки с помощью робота и курьера
Глава Минобрнауки допустил исчезновение дипломных работ из-за ИИ
«Яндекс Go» запустил аренду прогулочных катеров в Петербурге
OpenAI инвестирует 250 миллионов долларов в исследование влияния ИИ на экономику
Бассейны под открытым небом начнут работать в Москве 1 июня
Павильон новой станции метро «Строгино» оформят в виде сот
«Литфонд» выставит на торги серебро фабрики Губкина и работы художника Бориса Свешникова
Актеры «Ленкома» в костюмах из «Великого комбинатора» проедут по Москве на ретроавтомобилях
Продюсер «Паранормального явления» создаст гибридный хоррор с использованием ИИ
Эмили Блант и Джош О’Коннор в трейлере «Дня разоблачения» — фильма об НЛО
Роберт Паттинсон в первом тизере-трейлере фильма «Primetime»
Умер актер Пьер Дени из «Эмили в Париже»
Фестиваль Signal Factory объявил полный лайнап
4-й сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» находится в разработке
Милли Бобби Браун в роли сестры Шерлока Холмса в первом трейлере «Энолы Холмс-3»
30 мая в «Художественном» пройдет премьера фильма «Убить Билла: кровавое дело целиком»

Оливия Родриго ответила на критику бэби-долл платья

Афиша Daily
Фото: Xavi Torrent/Getty Images

Оливия Родриго ответила на критику своего сценического образа с бэби-долл платьем, заявив, что подобная реакция отражает тревожные установки общества.

Поводом для обсуждений стал клип на песню «Drop Dead», которая войдет в третий альбом певицы «You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love». В видео Родриго появлялась в платье из коллекции Chloé pre-fall 2026, а позже начала выступать в похожих образах на концертах.

Часть пользователей решила, что такие наряды инфантилизируют 23-летнюю Родриго и сексуализируют образ ребенка. Некоторые комментаторы писали, что платье похоже на одежду для малышей, и его не стоит носить женщине, исполняющей «откровенные танцы». Один из вирусных постов о наряде певицы набрал десятки миллионов просмотров. Но многие поклонники встали на ее защиту, отметив, что образ вдохновлен эстетикой рок-сцены 1990-х и такими артистками, как Кортни Лав и Кэтлин Ханна.

В интервью для Popcast от The New York Times Родриго призналась, что критика ее расстроила: «Что меня действительно беспокоит, так это то, что я надевала на сцену откровенные наряды. Я выходила на сцену в блестящем бюстгальтере и коротких шортах, и это нормально. Это весело. В этом мне было комфортно и удобно.

И это не было „неуместным“, а вот я, полностью закутанная в платье, которое люди считают детским, — это „неуместно“. И я думаю, это показывает, насколько мы на самом деле нормализовали педофилию в нашей культуре».

Родриго добавила: «А еще эта риторика, которой нас, девочек, пичкают с самого детства: „Не надевай это, потому что мужчина будет воспринимать твое тело как сексуализированный объект, и это будет твоя вина“. Как будто это что‑то странное. Я вообще не считала, что выгляжу сексуально в этом наряде.

Я подумала: „Это так круто. Мне кажется, я выгляжу как Кэтлин Ханна или Кортни Лав“ — все эти люди для меня кумиры. И мне было в этом комфортно и удобно. Я просто думаю, что если мы начнем одеваться так, будто хотим сказать: „О, я не хочу, чтобы какой‑нибудь извращенец думал, что я сексуальна, как ребенок“, или что‑то в этом роде, то мы немного потеряем связь с реальностью».

Расскажите друзьям