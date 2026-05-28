Минтранс предложил ввести постоплату парковок

Министерство транспорта вынесло на общественное обсуждение законопроект, в котором предлагается ввести возможность для водителей оплачивать парковки в течение суток без штрафов. Об этом пишет РИА «Новости».



Она будет касаться парковок, въезд и выезд с которых не оборудован техническими средствами контроля. «Это снизит административную нагрузку на водителей и сделает процесс оплаты более гибким», — говорится в сообщении ведомства.



Законопроектом также вводится понятия «парковочная деятельность» и «парковочное пространство» — совокупность мест для авто общего пользования в границах одного или нескольких муниципальных образований либо города федерального значения. Они будут включаться в единый реестр, который поможет контролировать их состояние и доступность.



Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу проработать предложения по этому вопросу до 1 июня. На данный момент срок оплаты устанавливают региональные власти. В большинстве городов у водителей есть опции предоплаты через приложения, паркоматы или с помощью СМС.



