Айла Фишер и Анна Фэрис проводят безумные выходные в трейлере комедии «Спа-уикэнд»

Во Франции снимут документальный сериал об ограблении Лувра
Киану Ривз выступил в поддержку режиссера «47 ронинов», похитившего 11 миллионов долларов у Netflix
В Петербурге волонтеры перенесли через автомобильную дорогу 27 289 жаб и лягушек
Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется в хорроре «Фиона»
«Яндекс» запустил комбинированный формат доставки с помощью робота и курьера
Глава Минобрнауки допустил исчезновение дипломных работ из-за ИИ
«Яндекс Go» запустил аренду прогулочных катеров в Петербурге
OpenAI инвестирует 250 миллионов долларов в исследование влияния ИИ на экономику
Бассейны под открытым небом начнут работать в Москве 1 июня
Павильон новой станции метро «Строгино» оформят в виде сот
«Литфонд» выставит на торги серебро фабрики Губкина и работы художника Бориса Свешникова
Актеры «Ленкома» в костюмах из «Великого комбинатора» проедут по Москве на ретроавтомобилях
Продюсер «Паранормального явления» создаст гибридный хоррор с использованием ИИ
Эмили Блант и Джош О’Коннор в трейлере «Дня разоблачения» — фильма об НЛО
Роберт Паттинсон в первом тизере-трейлере фильма «Primetime»
Умер актер Пьер Дени из «Эмили в Париже»
Фестиваль Signal Factory объявил полный лайнап
4-й сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» находится в разработке
Милли Бобби Браун в роли сестры Шерлока Холмса в первом трейлере «Энолы Холмс-3»
30 мая в «Художественном» пройдет премьера фильма «Убить Билла: кровавое дело целиком»
Новый анимационный сериал о приключениях Манюни и ее друзей выйдет в Okko 1 июня
Появилась информация о первой волне исполнителей «Пари Фест»
Сценарист «Симпсонов», предсказавший президентство Трампа, решил участвовать в выборах в США
«Самурай и пленник» Киеси Куросавы выйдет в России 30 июля
Корейский мессенджер KakaoTalk подал заявку на регистрацию бренда в России
Оперная певица видит призрака в трейлере «Дивы» — нового фильма Анны Меликян
30 мая из-за «Зеленого марафона» в Москве перекроют движение на нескольких набережных и улицах
Опрос: почти 70% россиян считают актуальными проблемы дискриминации и насилия в отношении женщин

Айла Фишер и Анна Фэрис проводят безумные выходные в трейлере комедии «Спа-уикэнд»

Афиша Daily
2 мин на чтение

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Спа-уикэнд», в котором снялись Анна Фэрис («Очень страшное кино»), Айла Фишер («Шопоголик»), Лесли Манн («Удивительный мир Марвина») и Мишель Бюто («Клуб первых жен»).

Фэрис, Манн и Бюто сыграли трех подруг, каждая из которых сталкивается со сложностями в жизни. Одна вечно занята на работе и не находит времени на личную жизнь, другую бросил муж, третья сама решила расстаться со своим партнером.

Женщины решают, что им пора отдохнуть — и планируют выходные на спа-курорте. Там к ним присоединяется четвертая подруга — безбашенная Мел в исполнении Фишер. Вместе героини посещают йога-классы, ходят на массаж и переосмысливают жизнь.
 

Режиссерами и сценаристами комедии выступили Джон Лукас и Скотт Мур, известные по фильму «Очень плохие мамочки». Продюсерами стали Сюзанн Тодд и Джон Фридберг. В актерский состав вошли Ясмин Кассим и Адам Демос.

Производством картины занимались Black Bear Pictures и Team Todd. Релиз ленты в зарубежном кинопрокате запланирован на 21 августа. 
 

Расскажите друзьям