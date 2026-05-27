Во Франции снимут документальный сериал об ограблении Лувра

Во Франции появится документальный сериал об ограблении Лувра, случившемся в октябре 2025 года. Об этом написал BMF TV.
В основу проекта ляжет книга «Main basse sur le Louvre» («Руки прочь от Лувра»), которую опубликовали 27 мая. В ней трое журналистов расследуют громкое преступление.
Права на киноадаптацию книги купили одновременно продакшн-компания Iconoclast и продюсер из Великобритании. Iconoclast намерена выпустить полнометражный художественный фильм об ограблении музея. Режиссером картины станет Ромен Гаврас. Когда проекты выйдут на экраны, пока неясно.
Книгу «Main basse sur le Louvre» написали журналисты Жан-Мишель Декужи из Le Parisien, Жереми Фам-Ле из Le Monde и Николя Торрент из Paris Match. Они рассказали, как 19 октября грабители проникли в галерю «Аполло» и украли королевские драгоценности на сумму в 88 млн евро.
Это ограбление, по мнению авторов книги, демонстрирует, что «кража произведений искусства стала для многих преступников просто еще одним видом бизнеса» и «лишилась сакрального значения». «После тенденции ограблений бронированных грузовиков, после ограблений банков, криминальный мир нашел новый источник дохода», — написали они.