СМИ: из Лувра похитили более 8000 бриллиантов и 212 жемчужин

Фото: Mika Baumeister/Unsplash

Во время октябрьского ограбления преступники похитили из Лувра 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь драгоценностей. Об этом сообщает телеканал BFMTV. 

Сумма ущерба составила 88 млн евро. При этом самый известный экспонат коллекции — бриллиант «Регент» весом более 140 карат — остался на месте.

Ограбление Лувра произошло 19 октября. По данным телеканала, один из воров был одет в черную балаклаву и темную пуховую куртку, а также в черные перчатки и чулки. Второй был в сером шлеме. Преступники забрали ювелирные изделия, положили их в сумку и спрятали в карманы. Еще двое злоумышленников ждали их на набережной Франсуа Миттерана.

Мужчины ограбили музей, поднявшись с помощью автовышки на второй этаж. По информации СМИ, автовышка и скутеры, которые использовали воры, в тот день прибыли из одного и того же квартала в коммуне Обвервилье в северном пригороде Парижа.

Лувр — один из крупнейших музеев мира, он расположен в центре Парижа. В музее хранится более 500 тыс. исторических объектов из разных эпох и регионов мира. 

В Spotify после инцидента появился плейлист «Семь минут на ограбление Лувра». Его составила пользователь с ником @rysia. В подборку вошли три трека с тематическими названиями: «Лувр» певицы Лорд, «Грабители» группы The 1975 и «Машина для побега» Тейлор Свифт.

Ранее «Афиша Daily» рассказывала о самых громких кражах в сфере искусства и о том, что могут сделать с добычей музейные грабители. Об этом можно прочитать здесь.

