СМИ: из Лувра похитили более 8000 бриллиантов и 212 жемчужин

Ограбление Лувра произошло 19 октября. По данным телеканала, один из воров был одет в черную балаклаву и темную пуховую куртку, а также в черные перчатки и чулки. Второй был в сером шлеме. Преступники забрали ювелирные изделия, положили их в сумку и спрятали в карманы. Еще двое злоумышленников ждали их на набережной Франсуа Миттерана.