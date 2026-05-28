Сотрудника Google обвинили в использовании внутренних данных компании для ставок на Polymarket

Министерство юстиции США предъявило обвинение инженеру-программисту Google Микеле Спаньуоло. Его подозревают в том, что он использовал инсайдерскую информацию компании, чтобы делать ставки на рынке прогнозов Polymarket. Об этом сообщает Reuters.
По данным следствия, 36-летний гражданин Италии, живущий в Швейцарии, заработал 1,2 млн долларов на ставках, связанных со списком самых популярных поисковых запросов Google. В частности, он поставил на то, что самым популярным человеком года в поиске станет инди-поп-музыкант D4vd.
D4vd попал в топ запросов после того, как его арестовали и обвинили в убийстве девочки-подростка. Google опубликовал статистику 4 декабря: согласно ей, музыкант действительно стал самым популярным человеком года в поиске. Следствие утверждает, что Спаньуоло сделал выигрышную ставку 27 ноября, заранее зная внутренние данные компании.
Ставка оказалась особенно прибыльной, потому что рынок оценивал вероятность такого исхода как «почти нулевую», говорится в жалобе. По версии прокуроров, Спаньуоло со своего аккаунта AlphaRaccoon делал и другие ставки на основе служебной информации.
Например, в октябре, когда внутренние данные Google показывали, что Кендрик Ламар может стать самым популярным человеком года в поиске, он поставил на победу рэпера в этом рейтинге, а также против победы папы Льва XIV. Позже, когда внутренние данные изменились и на первое место вышел D4vd, Спаньуоло поставил уже на него.
Прокурор Южного округа Нью-Йорка Джей Клейтон заявил, что власти будут преследовать сотрудников компаний, которые используют конфиденциальную информацию для заработка на рынках прогнозов. «Инсайдерская торговля подрывает целостность наших рынков», — сказал он.
В Google заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами. В компании подчеркнули, что использование конфиденциальной информации для ставок является серьезным нарушением внутренних правил. По словам представителя Google, Спаньуоло отправили в отпуск. В Polymarket сообщили, что помогали следствию расследовать действия Спаньуоло.
Недавно Метеослужба Франции заподозрила, что кто-то нагревал контрольный термометр Парижа, чтобы зарабатывать на ставках Polymarket. 6 и 15 апреля датчик метеостанции аэропорта Шарль-де-Голль фиксировал резкие температурные скачки, после чего показатели возвращались вниз, а пользователи платформы выигрывали крупные суммы — 14 тыс. и более 20 тыс. долларов при очень низкой вероятности такого сценария.