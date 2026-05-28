Юрий Колокольников и Юлия Пересильд в тизере мистического сериала «Тайный город»

Фото: «Кинопоиск»

«Кинопоиск», «Медиаслово» и телеканал ТНТ представили новый тизер сериала «Тайный город». Он снят по мотивам одноименного цикла произведений Вадима Панова, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе.

В центре сюжета — Артем (Олег Савостюк), случайно ставший свидетелем загадочного происшествия. Это событие открывает ему дверь в скрытую от обычных горожан Москву, которая существует по своим законам. Расследование инцидента в центре столицы поручают опергруппе под управлением принципиального майора Андрея Корнилова, которого сыграл Алексей Гуськов. Зрителей ждет встреча с влиятельными лидерами трех домов, поддерживающих хрупкое равновесие: Сантьягой (Юрий Колокольников), Всеславой (Юлия Пересильд) и Францем де Гиром (Андрей Мерзликин), а также загадочным Любомиром в исполнении Лео Канделаки. В актерский состав проекта также вошли Диана Пожарская, Милош Бикович, Мария Андреева, Евгений Чебатков, Павел Чинарев, Кирилл Кяро, Денис Шведов, Иван Добронравов, Лолита Таборко, Александра Ревенко, Петар Зекавица, Игорь Верник, а также Сергей Шакуров в образе профессора Льва Серебрянца.

Видео: «Кинопоиск»

Сценарий к сериалу написали Александр Талал, Маруся Трубникова и Виктория Островская. Режиссерами выступают Андрей Туманов и Николай Рыбников. В их творческую команду также вошли оператор-постановщик Улугбек Хамраев, художник-постановщик Юлия Чарандаева, художник по костюмам Татьяна Мамедова.

Съемки сериала прошли в Москве в 2025 году, как на знаковых локациях города — в парке Зарядье, на Северном речном вокзале, на территории делового центра Москва-Сити, так и на специально возведенных масштабных декорациях на кинозаводе «Москино». Премьера «Тайного города» состоится этой осенью. 

