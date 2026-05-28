Стэна Ли воскресят с помощью ИИ

Компания ElevenLabs заключила соглашение с Stan Lee Universe, чтобы добавить голос и образ автора Marvel в свою библиотеку цифровых персонажей.
Теперь пользователи смогут использовать ИИ-версию Стэна Ли для озвучки книг, а также создавать изображения с его внешностью в стилистике комиксов. Голос был обучен на архивных профессиональных записях Ли.
В проморолике цифровой Стэн Ли говорит: «Знаете, чего вам никогда не расскажут о легендах? Они живут дольше, чем страницы, на которых о них пишут». Сервис также запускает проект «Книжный клуб Стэна Ли», в котором ИИ-версия автора будет ежемесячно озвучивать классические произведения. Первой книгой станет «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона.
Представители Stan Lee Universe заявили, что для них важно сохранить связь создателя Marvel с поклонниками. По словам юриста и члена совета директоров компании Чаза Рейни, фанаты всегда «слышали» комиксы голосом Стэна Ли и теперь технологии позволяют сделать это реальностью.
Партнерство стало частью растущего тренда на использование ИИ-копий знаменитостей. Ранее сервис ElevenLabs уже добавил в библиотеку голоса Майкла Кейна, Джуди Гарленд, Берта Рейнольдса, Дэвида Хассельхоффа и Альберта Эйнштейна.
Стэн Ли умер в 2018 году в возрасте 95 лет. В 2022 году Marvel уже лицензировала его имя, голос и внешность для использования в фильмах, сериалах и тематических парках Disney.