Okko расширит географию летних кинотеатров

Пол Окенфолд выступит в России с мини-туром
В Москве начались съемки фильма «Незнайка». В нем Кологривый играет Смекайло
«Бионические» небоскребы построят в Москве у «Войковской»
Уполномоченная по правам детей Москвы предложила снизить возраст трудоустройства с 14 до 12 лет
Оскар Айзек и Аль Пачино в трейлере криминальной драмы «Кодекс Данте»
Наследники Флеминга запретили упоминать автомобили Aston Martin в новых книгах об агенте 007
«Чемпионат» и «Сварщица Екатерина» выпустили кофейные наборы к ЧМ-2026
В России запретили использовать пиротехнику в лесах после схода снега
Россиян ждет самое длинное рабочее лето за последние три года
Помощника Мэттью Перри приговорили к 41 месяцу тюрьмы по делу о смерти актера
Юрий Колокольников и Юлия Пересильд в тизере мистического сериала «Тайный город»
Стэна Ли воскресят с помощью ИИ
Опрос: каждый третий россиянин носит украшения от бывших
В «Лужниках» пройдут тренировки по растяжке с Валерией и Юлианной Карауловой
Саундтрек пятого сезона «Очень странных дел» выпустят на виниле
Мориарти из вселенной Шерлока Холмса получит собственный сериал
Солист «Бонд с кнопкой», блогер Тимур Далгатов и актриса Мила Ершова — победители Forbes «30 до 30»
В Красноярске пройдет фестиваль медиаарта и электронной музыки «Ре:Скан»
Оливия Родриго ответила на критику бэби-долл-платья
В 2026 году число отмененных авиарейсов в России выросло в четыре раза
«Детские деревни SOS» запустили кампанию ко Дню защиты детей
В Москве установят более 20 тыс. уменьшенных дорожных знаков
Российский космонавт сообщил маме, что «надел шапку» перед выходом в открытый космос
Сотрудника Google обвинили в использовании внутренних данных компании для ставок на Polymarket
99-летняя американка стала самым пожилым человеком, совершившим краудсерфинг
Минтранс предложил ввести постоплату парковок
Скелет тираннозавра выставят на аукцион Sotheby’s за 20–30 млн долларов
Айла Фишер и Анна Фэрис проводят безумные выходные в трейлере комедии «Спа-уик-энд»

Okko расширит географию летних кинотеатров

Афиша Daily
Фото: Corina Rainer/Unsplash

В 2026 году Okko расширит сеть своих летних кинотеатров. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Помимо традиционных площадок в Москве (ВДНХ) и в Санкт-Петербурге («Севкабель Порт»), показы пройдут на Алтае (на курорте «Манжерок»), в Минске, арт-кластере «Таврида» в Судаке и на курорте «Мрия».

Кроме того, Okko станет партнером летних кинопоказов почти в 70 парках крупнейших городов Подмосковья. В программе заявлены российские и зарубежные хиты, а также специальные показы и события при участии представителей киноиндустрии.

Центральной площадкой останется кинотеатр на ВДНХ в Москве, где планируются наиболее громкие премьеры и спецпоказы. Там ожидаются такие фильмы, как байопик «Марти Великолепный», детектив «Левша» с Юрием Колокольниковым, шпионский триллер «Август» с Сергеем Безруковым, драмеди «Все, что тебя касается» и семейное фэнтези «Маша и медведи».

Здесь также представят лимитированную коллекцию мерча, на которую вдохновили оригинальные проекты Okko, с элементами в виде таймкодов сцен из сериалов. Летние кинотеатры сервиса будут работать в течение всего теплого сезона (до начала осени).

Расскажите друзьям