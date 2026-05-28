В «Лужниках» пройдут тренировки по растяжке с Валерией и Юлианной Карауловой

30 мая Smstretching проведет десятые юбилейные стадионные тренировки в «Лужниках». Об этом «Афише Daily» рассказали представители сети фитнес-студий.



В программе запланированы две тренировки. В 10.00 пройдет barre-класс с основательницей Smstretching Самирой Мустафаевой и певицей Юлианной Карауловой. В 13.00 состоится занятие по растяжке с Мустафаевой и певицей Валерией.



Гостей просят приходить в черной одежде. Вход на стадион будет открыт через третьи ворота. Для ВИП-гостей и блогеров организуют отдельную стойку СМИ и проход на площадку.



Мероприятие пройдет совместно с проектом «Московский спорт» и станет частью Дня московского спорта. Посещение бесплатное по регистрации.