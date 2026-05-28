Стивен Спилберг верит в инопланетную жизнь

Американский режиссер Стивен Спилберг признался в интервью Мишель Обаме, что верит в инопланетную жизнь. Об этом написал Fox News.
Спилберг заявил, что обратное «математически и научно невозможно». Он отметил, что экс-президент США Барак Обама был прав, когда также говорил, что верит в существование жизни за пределами Земли.
Спилберг поделился, что в центре его нового фильма «День разоблачения» — не вопрос о существовании внеземных цивилизаций. Картина задает вопрос: прибыли ли инопланетяне на Землю и находятся ли они сейчас здесь?
Режиссер вернулся в «Дне разоблачения» к теме, которую впервые исследовал в «Близких контактах третьей степени» почти 50 лет назад. По словам Спилберга, он опирался в работе на реальные сообщения об НЛО и других аномальных явлениях.
В частности, кинематографиста заинтриговали истории пилотов ВМС США, фиксировавших неизвестные объекты на свои инфракрасные системы. «В „Дне разоблачения“ очень много того, что мне не пришлось выдумывать», — подчеркнул он.
Премьера «Дня разоблачения» состоится 12 июня. Главные роли исполнили Эмили Блант, Джош О’Коннор, Колин Ферт, Ив Хьюсон и Колман Доминго. В центре фильма, как поделился Спилберг, погоня, цель которой — попытка не допустить обнародования всей информации об инопланетянах.