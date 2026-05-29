СМИ: россиянам запретят разговаривать по мобильному телефону на АЗС. МЧС информацию опровергает

Фото: Joshua Rawson-Harris/Unsplash
Обновлено сегодня в 09:48

МЧС России опровергло эту информацию. В ведомстве сообщили, что не вводили и не рассматривают запрет на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях, пишет ТАСС.

«Сведения о том, что с 1 июня на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов, не соответствуют действительности. Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций. МЧС России не рассматривает введение такого запрета», — сказали в МЧС.

По данным специалистов, нормы пожарной безопасности на АЗС прописаны в Правилах противопожарного режима в РФ, введенных постановлением правительства в 2020 году, и сводом правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» от 2014 года.

В России с 1 июня водителям могут отказать в обслуживании или внести в черный список за разговор по телефону на АЗС вне салона автомобиля. Об этом ТАСС сообщила адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.

С начала лета МЧС и топливные операторы ужесточают противопожарные правила работы заправочных станций. Возле топливных колонок теперь запрещено пользоваться телефонами вне автомобиля — это может спровоцировать случайную искру и пожар. Исключение: оплата по QR-коду на терминале.

«На сегодняшний день нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения, однако надо учитывать, что автозаправочные станции — это частная территория, и они вправе отказать в обслуживании, то есть не включить колонку, аннулировать оплату или потребовать освободить территорию, внести в черный список», — отметила Гребнева.

Она добавила, что автомобилисту также могут вызвать полицию, если сотрудники автозаправки посчитают поведение нарушителя угрозой безопасности. В этом случае уже сотрудники правоохранительных органов сами определят, каким будет состав административного правонарушения.

