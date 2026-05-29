С начала года на российский рынок не вышло ни одного нового иностранного бренда

При этом за первые пять месяцев 2025 года в стране свои офлайн-точки открыли минимум девять международных марок, среди которых испанская ювелирная марка Pdpaola, белорусский бренд одежды Mua и итальянская Kappa. Всего в 2025 году их число достигло 12, в 2024 году — 24, в 2023 году — тоже 24. В 2019 году на российский рынок вышло 29 новых иностранных игроков, в 2020 году— 23, а в 2021 и 2022 годах — по 16.



По словам руководителя отдела исследований Core.xp Василия Григорьева, первое полугодие 2026 года отметилось «антирекордом» по числу новых международных брендов. Подобной ситуации рынок не фиксировал ни в 2020 году во время локдауна, ни в первой половине 2022 года, добавил он.



В NF Group отметили выход в Россию в 2026 году австрийского производителя горнолыжной экипировки Zanier, представленного в сети «Спортмастер». Однако речь идет не о полноценной работе в стране, а об ограниченной дистрибуции продукции через партнера. Среди брендов, продолжающих работать в России без открытия новых точек, в Core.xp перечисляют итальянского производителя бытовой техники De’Longhi, Pdpaola, Mua, обувных ретейлеров Doucal’s, Beau Today и Emiliano Zapato, а также турецкую сеть кофеен Colombia Coffee.



Иностранные компании сейчас не готовы инвестировать в российский рынок, говорит региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. В Core.xp считают, что ситуация вызвана общим макроэкономическим фоном и охлаждением потребительского спроса.