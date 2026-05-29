Первый устный экзамен по истории для 9-х классов пройдет в феврале–марте 2028 года
Экранизацию «Полночной библиотеки» с Флоренс Пью приобрели за 36 млн долларов
Между Москвой и Душанбе впервые с 2020 года будут ходить прямые поезда
С начала года на российский рынок не вышло ни одного нового иностранного бренда
Опрос: 40% мужчин не готовы знакомиться с курящей девушкой
Иван Янковский сыграет главную роль во втором сезоне «Отпечатков»
В Китае нашли древнее пиво, которому больше 2000 лет
В Красноярске пройдет фестиваль диких ужинов WD Fest 2026
«Афиша Daily» выпустила первую книгу о кино в новой авторской серии
Бывший машинист из Китая создал ИИ-короткометражку и получил предложение о работе в США
Николас Кейдж выбрал лучшего исполнителя роли Человека-паука в кино
СМИ: россиянам запретят разговаривать по мобильному телефону на АЗС. МЧС информацию опровергает
5G в России может заработать уже летом
Синоптик: в Москве сейчас холодно, как в сентябре, а в Подмосковье — как в октябре
Call of Duty: Modern Warfare 4 выйдет в октябре. Смотрим первый трейлер
У приквела «Рэмбо» появилась дата премьеры
Крис Хемсворт снимется в фильме о гонке Tatts Finke Desert Race
Bloomberg назвал Исландию самой дорогой страной мира
Московский театр «Уголок дедушки Дурова» перестроят. По одному из проектов здание должно светиться
Энди МакДауэлл сыграет в «Пляжном чтиве»
Том Холланд впервые высказался о будущем Человека-паука после съемок нового фильма
Николас Кейдж официально сменил имя
Зак Эфрон сыграет главную роль в сериале «Сердце ангела»
Власти Бангладеш не дали принести в жертву буйвола по кличке Дональд Трамп
Тейлор Свифт отправила гитару и письмо 8-летней фанатке после вирусного видео в тиктоке
Колин Фаррелл в роли детектива в трейлере второго сезона «Шугара»
MrBeast попробовал гематоген — и остался не в восторге
О Селин Дион снимут драматический сериал

Австрийца приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта на концерте Тейлор Свифт

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Taylor Swift/YouTube

В Вене 21-летнего Берана А. приговорили к 15 годам лишения свободы за планирование теракта на концерте Тейлор Свифт в августе 2024 года. Об этом сообщает Би-би-си.

Мужчину арестовали по наводке ЦРУ незадолго до первого шоу. Все три концерта отменили — их должны были посетить почти 200 тыс. фанатов. После задержания правоохранители сообщили, что один из подозреваемых признался, что планировал «убить как можно больше людей за пределами концертной площадки». Ожидалось, что на улице соберутся до 35 тыс. зрителей без билетов.

Беран А. радикализировался и присягнул ИГИЛ*. Он также пытался незаконно приобрести оружие — автомат и ручную гранату. Второй фигурант, Арда К., не участвовал в подготовке теракта на концерте, но был приговорен к 12 годам тюрьмы.

После отмены концертов Свифт говорила, что чувствует «огромную вину» перед людьми, которые приехали на концерты издалека. «Отмена наших концертов в Вене стала для меня катастрофой. Но я также очень благодарна властям, потому что благодаря их помощи мы оплакиваем концерты, а не человеческие жизни», — написала певица.

После отмены австрийских выступлений поп-певицы тысячи поклонников вышли на улицы Вены и спели ее песни, обнимаясь и разрисовывая мостовую текстами из треков Свифт.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) признано в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям