Московский театр «Уголок дедушки Дурова» перестроят. По одному из проектов здание должно светиться

Московский театр «Уголок дедушки Дурова» перестроят. Проекты реконструкции представят пять компаний. Одна из них, архитектурное бюро «AI-Архитектс», уже показала свои наработки. Об этом сообщил Msk1.ru.
Проектировщики опубликовали рендеры возможносй реконструкции. На них можно увидеть, что зданияю театра предлагают придать геометричную форму. Стены «Уголка дедушки Дурова», по задумке, будут светиться.
Внутренние помещения театра разделят полупрозрачными стенами. В здании расположат разные блоки для животных: водоплавающих, слонов, птиц, приматов, мелких и средних хизников, а также копытных.
Общая площадь комплекса составит 11 тыс. квадратных метров. Из них свыше 4 тыс. квадратных метров — уже существующие здания. Они будут сохранены и обновлены.
Всего в комплекс войдут шесть построек. Одна из них будет административной, вторая окажется музеем с «Мышиной железной дорогой». Еще в трех зданиях расположатся зверинцы. Последний корпус составит театр со зрительным залом на 200-300 человек.
Театра зверей имени Владимира Дурова появился в Москве с 1912 года. В 90-х его переименовали в центр «Страна чудес дедушки Дурова». С 2003-го театр известен как «Уголок дедушки Дурова».