Николас Кейдж официально сменил имя

Американский актер Николас Кейдж официально изменил имя. Об этом он рассказал в интервью Variety.
Артист, известный по фильмам «Семьянин» и «Собиратель душ», родился с именем Николас Ким Коппола в семье известных кинематографистов, актеров и музыкантов. Чтобы не ассоциироваться с родственниками, для работы он взял псевдоним.
Николас придумал свое новое имя еще в начале карьеры, вдохновившись персонажем комиксом Marvel Люком Кейджем и художником-авангардистом Джоном Кейджем. Но в документах актер оставался Копполой вплоть до 2025 года.
«Я Ник Кейдж в жизни, я Ник Кейдж перед камерой. Лучше быть основателем собственной небольшой семьи, чем быть клоуном-кузеном на обочине чужой», — заявил он теперь.
Николас Кейдж — внук композитора Кармайна Копполы и племянник режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, а также двоюродный брат Романа Копполы и Софии Копполы. Он был женат пять раз, у него трое детей, все они получили двойную фамилию Коппола Кейдж.