В Красноярске пройдет фестиваль диких ужинов WD Fest 2026

С 6 июня по 25 июля в Красноярске в четвертый раз состоится фестиваль диких ужинов WD Fest. Гости со всей страны прилетят в Сибирь, чтобы попробовать блюда из дикоросов, дичи, рыбы, ягод и грибов, собранных в тайге.
В этом году гастрономическая карта фестиваля расширилась: 16 шеф-поваров из Москвы, Астаны, Еревана, Казани, Краснодара и Ростова-на-Дону будут готовить на открытом огне в сердце дикого леса. Каждый ужин состоит из шести блюд, над которыми работают три шефа: один из ресторанов-организаторов Fresco Group и два приглашенных.
«Наша миссия — показать миру Сибирь через вкус. И сделать это вместе с шефами, которые умеют слышать продукт, пространство и момент», — поделился основатель проекта Хайям Аминов.
Гостей также ждет разнообразный досуг: дыхательные практики и пилатес, медитации, ритуал с потомственным шаманом и живая музыка под гитару у костра.