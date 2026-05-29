Студия «МЕМ» снимет полнометражный фильм «Жил-был пес», основанный на одноименном мультфильме. Проект представили на питчинге в Министерстве культуры, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
По сюжету бывший чемпион мира по боксу (Павел Прилучный), давно потерявший карьеру и семью, решается на безумный поступок — под влиянием странного видения Волка из мультфильма «Жил-был пес» он похищает дочь собственного начальника (Никита Кологривый), чтобы затем героически ее спасти. Однако план выходит из-под контроля, когда восьмилетняя Мира (Ульяна Квитковская) начинает собственную игру.
Режиссером картины выступает Степан Гордеев («Волшебный участок»). Волк будет говорить голосом Гоши Куценко. Начало съемок намечено на август, а релиз — на декабрь 2027 года.