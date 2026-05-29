Первый устный экзамен по истории для 9-х классов пройдет в феврале–марте 2028 года

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал РБК, что первый устный экзамен по истории планируют провести в феврале–марте 2028 года. Пока точные даты не определены, но экзамен станет обязательным для всех выпускников девятых классов.
В начале марта министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что тестирование введут с 2027–2028 учебного года. Его будут проводить «в форме допуска к государственной итоговой аттестации» — то есть перед ОГЭ.
Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский пояснил, что экзамен будет проходить в форме собеседования. Он заявил, что речь идет об исполнении поручения Владимира Путина по плавному замещению обществознания в плане учета при поступлении в вузы экзаменом по истории: «История со временем поглотит в себя, включит в себя вопросы по обществознанию, то есть это будет общий предмет с большей частью истории».
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что в 2026 году историю ввели в качестве альтернативного обществознанию экзамена для поступления вузы дополнительно по 20 направлениям. Историю в качестве альтернативы можно будет сдавать при поступлении на юриспруденцию, социологию, философию, рекламу и связи с общественностью, организацию работы с молодежью, педагогику, психологию девиантного поведения и другие специальности.
«Это сделано, чтобы подготовить будущих абитуриентов к обязательной безальтернативной сдаче истории для поступления на эти 20 направлений», ― пояснил Фальков. В 2025 году экзамен по истории был обязательным при поступлении лишь на шесть направлений.
В мае Минпросвещения утвердило концепцию исторического просвещения в детсадах, школах и вузах. Документ рассчитан на пять лет и должен определить, как у детей и учащихся будут формировать «общероссийскую гражданскую идентичность».