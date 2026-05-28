Энди Макдауэлл сыграет в «Пляжном чтиве»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Margate House Films

Американская актриса Энди Макдауэлл, известна по фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» и «День сурка», сыграет в фильме «Пляжное чтиво» по одноименному роману Эмили Генри. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Картину снимет студия 20th Century. Роли в ней исполнят Фиби Дайневор («Бриджертоны»), Патрик Шварценеггер («Белый лотос») и Кевин Бейкон («Дрожь земли»). Режиссером выступит Юлин Куанг — соавтор сценария «Люди, которых мы встречаем в отпуске». Она же напишет сценарий к новой ленте.

Фильм расскажет историю об успешном авторе любовных романов Джануари Эндрюс. По сюжету героиня переживает горе из‑за смерти отца и творческий кризис после того, как узнает о скрываемых им секретах.

Она отправляется на лето в пляжный дом отца в Мичигане, чтобы подготовить его к продаже. Там Джануари неожиданно встречает Гаса Эверетта — ее однокурсника из колледжа, с которым она соперничала во время учебы.

Оба писателя оказались в творческом тупике и потому договариваются бросить друг другу литературный вызов. На лето они меняются жанрами и экспериментируют в творчестве, обещая, что между ними не будет романа. Планы героев, конечно же, не складываются так, как они ожидают.

Продюсером ленты станет Нил Х.Мориц, исполнительным продюсером будет Карина Рахардджа. Дата выхода фильма пока не определена.

