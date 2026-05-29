В Китае нашли древнее пиво, которому больше 2000 лет

Археологи нашли в древнекитайской гробнице плотно запечатанную бронзовую бутылку с алкогольным напитком возрастом более 2000 лет. Анализ показал, что внутри сохранилось пиво, сваренное из забродивших зерен проса, пшеницы и ячменя. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на исследование в Journal of Archaeological Science: Reports.
Находку сделали во время раскопок на кладбище Шаньцзябао на северо-западе современного Китая. Там обнаружили 183 гробницы периода Сражающихся царств (475–221 годы до нашей эры). В одной из них находилась бронзовая бутылка с горлышком в форме головки чеснока. Изнутри сосуд был запечатан тканью, а снаружи — липкой органической мазью.
Внутри бутылки сохранилось около 3,7 литра прозрачной светло-голубовато-зеленой жидкости без запаха и немного осадка. Ученые считают, что напиток пережил больше 2000 лет благодаря двухслойной герметизации.
Химический анализ показал, что жидкость содержала высокий уровень молочной и щавелевой кислот, характерных для зерновых, и почти не содержала винной кислоты. Это позволило исследователям сделать вывод, что перед ними не фруктовое вино, а алкогольный напиток из злаков.
Под микроскопом в жидкости нашли более 100 тыс. частиц крахмальных зерен и свыше 8500 дрожжевых клеток. По форме и размеру зерен ученые определили состав напитка: примерно на 92% он состоял из проса, а оставшиеся 8% приходились на пшеницу и ячмень.
Повреждения на зернах пшеницы и ячменя показали, что их измельчали и нагревали. По мнению исследователей, это указывает на использование метода цю — одного из традиционных древнекитайских способов приготовления закваски для брожения.