5G в России может заработать уже летом

Российским операторам связи могут выделить частоты для запуска 5G уже в конце июня. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам.
Речь идет о диапазоне 4,63–4,99 гигагерца. Его планируют выделить «Вымпелкому», МТС, «Мегафону» и T2, чтобы они могли разворачивать сети пятого поколения в крупных городах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать для 5G частоты, которые раньше выделялись под сети 2G, 3G и LTE.
Согласно проекту решения ГКРЧ, к концу 2026 года 5G должен появиться в первых четырех региональных центрах, в 2027-м — уже в 16. К 2030 году число таких городов должно вырасти до 40, а к 2035-му — до 84.
При этом услуги должны оказываться с применением российского оборудования. Переход на него будет постепенным: к концу 2027 года доля отечественных радиоэлектронных средств в сетях должна составить не менее 1%, к 2030-му — не менее 50%, а полностью перейти на российское оборудование операторы должны к концу 2031 года.
Один из специалистов по радиочастотному планированию рассказал «Известиям», что в режиме технологической нейтральности (на бывших частотах для 2G, 3G и LTE) операторы смогут запустить 5G уже через несколько дней после решения ГКРЧ и получения присвоений в Роскомнадзоре. Однако заметных изменений абоненты сразу не почувствуют: скорость немного увеличится, а задержки передачи данных немного сократятся.
Более ощутимый эффект ожидается после запуска сетей в диапазоне 4,63–4,99 гигагерца. По словам эксперта, это позволит увеличить скорость в 4–10 раз по сравнению с LTE. Но в ближайшие годы 5G будет доступен в основном жителям крупных городов — и только при наличии смартфонов, поддерживающих нужный диапазон.