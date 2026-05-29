Николас Кейдж выбрал лучшего исполнителя роли Человека-паука в кино

Фото: Columbia Pictures

Звезда «Паука-Нуара» Николас Кейдж назвал своего любимого Человека-паука. Им оказался Эндрю Гарфилд из фильма «Новый Человек-паук». «На мой взгляд, Эндрю Гарфилд явно лучший Человек-паук в кино», — сказал Кейдж.

В «Пауке-Нуаре» актер сыграл стареющего и потерявшего надежду частного детектива. Ему придется столкнуться со своей прошлой жизнью в качестве единственного в городе супергероя.

Действие в картине разворачивается в альтернативном Нью-Йорке 1930-х годов. Премьера состоится 27 мая.

31 июля выйдет «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом. Фильм расскажет о повзрослевшем и одиноком Питере Паркере. Недавно Холланд высказался о своем будущем во вселенной Marvel после съемок в ленте.

