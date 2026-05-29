Карен Гиллан появится в четвертом сезоне «Терапии»

Карен Гиллан, известная по ролям в «Докторе Кто», «Джуманджи» и киновселенной Marvel, присоединилась к актерскому составу нового сезона «Терапии», сообщает Variety. Третий сезон выходил с января по апрель, дата премьеры четвертого пока не объявлена.
В центре сюжета «Терапии» — психотерапевт Джимми Лиард, переживающий смерть жены и решивший изменить подход к работе. Он начинает говорить пациентам все, что думает, и этот метод кардинально меняет жизни его клиентов. Первый сезон исследовал тему горя и потери, а второй — прощения, третий —движения вперед.
Кого именно сыграет Гиллан, пока неизвестно. В четвертом сезоне будут задействованы уже знакомые персонажи, но произойдет временной скачок и появится совершенно новая сюжетная линия.
Создателями шоу выступили Бретт Голдстайн, Джейсон Сигел и Билл Лоренс («Тед Лассо»). Главные роли исполнили Джейсон Сигел, Харрисон Форд и Джессика Уильямс. Сериал получил девять номинаций на премию «Эмми».
В феврале Харрисон Форд намекнул на возможный скорый уход с экранов. На пресс-конференции, посвященной выходу третьего сезона, актер признался, что эта роль была настолько особенной, что он был бы счастлив, если бы она стала его последней работой. В сериале Форд играет психотерапевта, борющегося с болезнью Паркинсона. «Это была для меня работа иного рода. Это шоу очень особенное, оно питает меня и дает чувство, что то, что мы делаем, имеет настоящую ценность и важность. Я искал это в своей жизни и счастлив, что нашел здесь», — сказал он.