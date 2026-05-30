СМИ: вскрытие туши горбатого кита Тимми проведут 4 июня

Кит Тимми стал известен, когда застрял на отмелях Балтийского побережья Германии в марте 2026 года. Тимми пытались спасти морские биологи, в конечном итоге им удалось выпустить кита в море в начале мая. Но менее чем через две недели в проливе Каттегат нашли тело кита. Вскоре ученые подтвердили, что это Тимми.