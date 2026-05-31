Эмилия Кларк раскритиковала слухи о больших зарплатах актеров «Игры престолов»

Актриса Эмилия Кларк в интервью Variety возразила слухам, что актеры сериала «Игра престолов» получали по 300 тыс. долларов за каждый эпизод.



«Мы не зарабатывали столько. Вы можете себе представить? Иначе я бы водила парочку Porsche!» — сказала она. Актриса поделилась, что заработанных на проекте денег хватило для закрытия ипотеки родителей.



Кроме того, она рассказала, что мировая известность доставляла ей дискомфорт. «Я потратила много времени, пытаясь понять это. Но ты затем осознаешь, что это просто формула: чем меньше тебя показывают по телевизору, тем меньше ты знаменит. Это приходит и уходит», — сказала Эмилия.



Недавно стало известно, что Эмилия Кларк исполнит главную роль в фильме ужасов «Когда тьма любит нас» по одноименной повести Элизабет Энгстром. Режиссером выступил Джеймс Эшкрофт («Обитель смерти»). Старт проката намечен на 2027 год.