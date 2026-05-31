Канье Уэст назвал свой концерт в Стамбуле самым массовым платным стадионным выступлением в истории

Вскоре Уэста ждет первый концерт в Грузии — он пройдет в Тбилиси 12 июня на стадионе «Динамо-Арена» имени Бориса Пайчадзе. Выступление состоится в рамках тура «Ye Live Concert». Для него команда Уэста сделала сцену в виде вращающейся полусферической конструкции, похожей на планету Земля.