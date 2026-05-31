Концерты Канье Уэста и Трэвиса Скотта отменили в Италии

Выступления Канье Уэста и Трэвиса Скотта, запланированные на июль в городе Реджо-Эмилия, отменили, сообщает Variety. Префект Сальваторе Анжери сослался на проблемы безопасности.
Уэст должен был стать хедлайнером фестиваля Hellwat 18 июля на арене RCF Arena, Скотт должен был выступить там же 17 июля. Организаторы фестиваля сообщили, что все равно попытаются привезти Уэста в Италию 18 июля — в другое место, уже под юрисдикцией иного префекта.
Ранее выступления Уэста отменили в Швейцарии, Польше, Франции и Индии. Самый громкий скандал разгорелся в Великобритании — МВД Великобритании запретило рэперу въезд в страну: его присутствие, по мнению чиновников, не будет способствовать «общественному благу». После этого решения организаторы Wireless Festival приняли решение отменить мероприятие.
За последние несколько лет музыкант неоднократно делал антисемитские, расистские и пронацистские заявления. Его аккаунты в соцсетях блокировали, а партнеры (adidas, Balenciaga, юристы, лейбл) разрывали контракты. Pepsi объявила о прекращении спонсорства фестиваля Wireless именно из-за приглашения Уэста.
Незадолго до выхода альбома «Bully» артист объяснил свои антисемитские высказывания травмой лобной доли головного мозга и извинился перед евреями. Тогда он утверждал, что работает над своим ментальным состоянием, просил терпения и понимания. В начале 2025 года Уэст взял назад извинения, снова назвал себя нацистом, а затем опять отказался от этих слов.