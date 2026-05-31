Кристину Лекси, бывшую девушку Паши Техника, арестовали по делу о распространении порнографии

Тину Романову — бывшую девушку рэпера Паши Техника, известную под псевдонимом Кристина Лекси — арестовали в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда. Информацию также подтвердила бывшая жена Техника Ева Карицкая.
Лекси вменяют незаконное изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц с использованием интернета (ч. 3 ст. 242 УК РФ). Женщине грозит от двух до шести лет лишения свободы.
17 апреля 2026 года на Okko вышел документальный фильм «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». Он охватил жизнь рэпера с 2000-х по 2025 год. В основу легли кадры из личных архивов, эксклюзивные интервью и анимационные зарисовки.