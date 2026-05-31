Пол Маккартни рассказал, кто сейчас его любимый «битл»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Jo Hale/Getty Images

Пол Маккартни поделился, кого он сейчас любит больше всего из группы The Beatles. Об этом пишет People.

«Любимый „битл“? Ну, остался только один. Теперь это Ринго. Думаю, во времена The Beatles мы все равнялись на Джона [Леннона]», — сказал Маккартни на шоу Chicken Shop Date.

«Он был лидером, хотя официально в группе не было лидера. И он был очень остроумным, его было приятно видеть в группе. Я думаю, все мы могли бы сказать, что Джон был нашим любимцем», — продолжил музыкант.

Нелавно Пол Маккартни прокомментировал выбор Пола Мескала на роль самого себя в предстоящих фильмах о The Beatles. Музыканта спросили, кто из них «симпатичнее» — он сам в молодости или Мескал, сыгравший его в лентах Сэма Мендеса.

