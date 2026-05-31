Американка потратила три месяца на создание точной копии кухни «Симпсонов»

Жительница США Никки Адамс потратила три месяца на то, чтобы воссоздать у себя дома точную копию кухни из «Симпсонов», пишет People.
Ремонт ее дома в Алабаме включал в себя покраску бытовой техники, перекраску полов и добавление деталей, связанных с мультсериалом — например, тематических ручек на шкафах и занавесок с кукурузой. Адамс рассказала о ремонте в инстаграме*, набрав более 200 тыс. подписчиков.
«Я старалась подобрать цвета как можно ближе [к кадрам из мультсериала], но при этом остановиться на тех, которые понравятся мне больше всего. Возможно, некоторые цвета не идеальны, но они были близки к тому, чтобы соответствовать моим предпочтениям», — объяснила Никки.
Желание сделать такой ремонт она объяснила ностальгией. «Помню, в детстве я с нетерпением ждала воскресений, когда будут выходить новые серии [„Симпсонов“]. <…> Это был глупый юмор, который помогал мне скоротать время, и я по сей день люблю их смотреть», — добавила Никки.
