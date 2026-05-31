Эндрю Тейт прилетел в Россию. Его встретили караваем и песней «Матушка»
Главред «Афиши Daily» обсудит на ПМЭФ важность доверия и личного бренда в рекламе
В Москве откроется выставка Зенона Комиссаренко — забытого ученика Малевича
«Сумерки» вновь выйдут на большие экраны в России
В НАСА заявили об отсутствии свидетельств инопланетян
Вышел тизер-трейлер сказки «Царевна Несмеяна» со Славой Копейкиным и Анастасией Красовской
94% россиян замечают признаки использования ИИ в работе коллег
Серена Уильямс возобновит карьеру после почти четырехлетнего перерыва
Джесси Племонс возродил группу Crucifictorious из «Огней ночной пятницы»
Режиссер «Закулисья» намекнул на продолжение хоррора
Сидни Суини основала продюсерскую компанию
«Чебурашка-3» выйдет 1 января 2027 года. Первый тизер — уже в сети
Лиам Галлахер стал послом музыкальной благотворительной организации в Манчестере
Сын Клинта Иствуда намекнул на завершение карьеры режиссера
Организаторы Пикника Афиши-2026 составили полный гид по фестивалю
«Рамблер» запустил ИИ-проект к 90-летию «Союзмультфильма»
Анна Кендрик срежиссирует экранизацию романа «Семь мужей Эвелин Хьюго»
Зои Кравиц сыграет главную роль в фильме автора «Моей старой задницы»
Зак Снайдер снимет ремейк «Побега из Нью-Йорка» Джона Карпентера
Редактор «Афиши Daily» Евгений Ткачев выступит на фестивале издательства Ad Marginem в Челябинске
Алекса Деми опровергла слухи о том, что она покинет индустрию после «Эйфории»
Сидни Суини просила создателя «Эйфории» не вырезать обнаженные сцены с ней из третьего сезона
Фестиваль «Дружба» объявил вторую волну артистов
Население Коммунарки увеличилось в 36 раз после присоединения к Москве
На Пикник Афиши-2026 осталось 3000 билетов по старой цене
«Пиковый валет» Джоэла Коэна выйдет в 2026 году
«Снял барахло — переделывай»: Мединский предложил усилить госконтроль над качеством кино
Charli XCX выпустит новый альбом «Music, Fashion, Film» 24 июля

Американка потратила три месяца на создание точной копии кухни «Симпсонов»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: соцсети

Жительница США Никки Адамс потратила три месяца на то, чтобы воссоздать у себя дома точную копию кухни из «Симпсонов», пишет People.

Ремонт ее дома в Алабаме включал в себя покраску бытовой техники, перекраску полов и добавление деталей, связанных с мультсериалом — например, тематических ручек на шкафах и занавесок с кукурузой. Адамс рассказала о ремонте в инстаграме*, набрав более 200 тыс. подписчиков.

Источник: соцсети

«Я старалась подобрать цвета как можно ближе [к кадрам из мультсериала], но при этом остановиться на тех, которые понравятся мне больше всего. Возможно, некоторые цвета не идеальны, но они были близки к тому, чтобы соответствовать моим предпочтениям», — объяснила Никки.

Желание сделать такой ремонт она объяснила ностальгией. «Помню, в детстве я с нетерпением ждала воскресений, когда будут выходить новые серии [„Симпсонов“]. <…> Это был глупый юмор, который помогал мне скоротать время, и я по сей день люблю их смотреть», — добавила Никки.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям