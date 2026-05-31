В финале встретились «Арсенал» и «Пари Сен-Жермен». Основное и дополнительное время закончились со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее оказался ПСЖ — 4:3. Игру комментировали Павел Чепурин и Денис Алхазов.