В «Лужниках» установили мировой рекорд по самому массовому турниру по настольному теннису

На большой спортивной арене «Лужников» завершился Фестиваль настольного тенниса, в котором участвовали более 6 тыс. человек. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента спорта.
«В соревнованиях приняли участие 6 тыс. 187 человек и это достижение официально зафиксировано как мировой рекорд», — говорится в сообщении. Организаторы установили 200 столов для настольного тенниса и задействовали 100 судей.
Соревнования прошли в трех категориях: «детский турнир», «любительский турнир» и «ветераны». Завершился фестиваль церемонией награждения победителей и призеров.
Недавно в Тбилиси начался первый в истории чемпионат мира по длинным нардам. Организатор — Международная федерация нард, которая повилась два года назад.